बाड़मेर के गिरल धरने पर बैठे मजदूर की तबीयत बिगड़ने से मौत, ग्रामीणों में आक्रोश; रविंद्र सिंह भाटी का फूटा गुस्सा

भाटी ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा- “स्वर्गीय श्री जैसाराम जी मेघवाल वे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कीमती जमीनें देश और प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए सरकारों को सहर्ष सौंप दी थीं ताकि हमारा देश विकसित हो सके। लेकिन विडंबना देखिए कि वही जैसाराम अपनी बेहद वाजिब और बुनियादी मांगों को लेकर पिछले 2 महीने से इस भीषण गर्मी और धूल भरे माहौल में गिरल माइंस ऑफिस के बाहर लगातार धरने पर बैठे थे। स्थानीय प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारी गहरी नींद में तब भी सो रहे थे और आज जब एक मासूम की जान चली गई है, तब भी वे चैन की नींद सो रहे हैं।”