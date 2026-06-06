Balotra Pachpadra Track : बालोतरा-पचपदरा ट्रैक देश की अहम रेल परियोजना, अमिताभ ने कहा- रिफाइनरी को देगी गति

Balotra Pachpadra Track : उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने कहा है कि पचपदरा रिफाइनरी परियोजना के दृष्टिगत बालोतरा-पचपदरा नई रेल लाइन राजस्थान ही नहीं,बल्कि देश की महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं में शामिल है। उन्होंने बताया कि इस रेलखंड का निर्माण पूर्व की मीटरगेज लाइन की अलाइनमेंट पर ही किया जाएगा। महाप्रबंधक अमिताभ ने बताया कि परियोजना का सर्वे कार्य पूरा कर लिया गया है। वर्तमान में लागत आकलन (कॉस्ट एस्टिमेशन) और अन्य तकनीकी रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद परियोजना का प्रस्ताव स्वीकृति के लिए रेल मंत्रालय को भेजा जाएगा।