Barmer: नर्स ने डॉक्टर को ब्लैकमेल करके ऐंठे 2 करोड़ रुपए, निजी तस्वीरें वायरल करने की देती धमकी, CCTV से रखती थी नजर

Barmer Nurse Blackmail Doctor: बाड़मेर शहर के एक निजी अस्पताल के 65 साल के डॉक्टर को उसकी ही अस्पताल में कार्यरत महिला नर्स द्वारा करीब 2 करोड़ रुपए की ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। आरोप है कि महिला डॉक्टर की निजी तस्वीरें वायरल करने, झूठे मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकी देकर वर्षों तक रुपए वसूलती रही। डॉक्टर की रिपोर्ट पर कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी महिला नर्स को डिटेन कर पूछताछ शुरू कर दी है। कोतवाली पुलिस के अनुसार महिला दिसंबर 2016 से अस्पताल में फीमेल नर्स के पद पर कार्यरत थी। नाइट ड्यूटी के दौरान वह चाय बनाने के बहाने चौथी मंजिल स्थित डॉक्टर के कमरे में आती-जाती थी। इसी दौरान उसने डॉक्टर के मोबाइल से निजी फोटो अपने मोबाइल में ट्रांसफर कर लिए। इसके बाद उसने उन्हीं तस्वीरों के आधार पर ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि डॉ. की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया। जांच के बाद आरोपी महिला कमला उर्फ कमलेश को गिरफ्तार किया गया। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है।