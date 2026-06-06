Rajasthan: मासूम बेटी की हत्या करके मां ने की आत्महत्या, चिल्लाने की आवाज सुनकर पहुंचे लोग, 3 साल पहले हुई थी शादी

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि धूड़ी देवी की शादी करीब तीन साल पहले तेजाराम के साथ हुई थी। शादी के बाद वह अपने ससुराल में रह रही थी। हालांकि महिला ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस परिवार और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। इस मामले में नेताराम पुत्र केसराराम भील निवासी कापराऊ ने पुलिस को लिखित रिपोर्ट भी सौंपी है। पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही मां-बेटी की मौत के पीछे की असल वजह सामने आएगी।