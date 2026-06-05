Giral Mines Protest : ‘अब तक कहां थे?’, BJP MLA आदूराम मेघवाल पर फूटा मृतक श्रमिक के पिता का गुस्सा, गरमाया माहौल

राजस्थान के बाड़मेर जिले में औद्योगिक नीति, स्थानीय रोजगार और पुनर्वास की मांगों को लेकर लंबे समय से चल रहा 'गिरल आंदोलन' एक बड़े प्रशासनिक और राजनीतिक विवाद में बदल गया है। गिरल लिग्नाइट परियोजना क्षेत्र के पास अपनी मांगों को लेकर बेमियादी धरने पर बैठे एक स्थानीय श्रमिक जैसाराम मेघवाल के निधन के बाद माहौल अचानक गरमा गया है। जैसाराम की मृत्यु की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में आंदोलनकारी, ग्रामीण और विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता बाड़मेर के जिला अस्पताल परिसर में जुटना शुरू हो गए। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से मृतक श्रमिक के शव को तुरंत जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए मारवाड़ क्षेत्र के प्रमुख नेता और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं, जिससे मोर्चरी के बाहर राजनीतिक और सामाजिक सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं।