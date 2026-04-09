Pachpadra Refinery : पचपदरा रिफाइनरी से राजस्थान को सालाना ₹4,000 करोड़ का मिलेगा राजस्व, 10 हजार को रोजगार

Pachpadra Refinery : केंद्र सरकार ने राजस्थान के बालोतरा जिले स्थित पचपदरा रिफाइनरी की बढ़ी हुई लागत और निवेश को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल और आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 79,459 करोड़ रुपए की इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान की। रिफाइनरी का उद्घाटन 21 अप्रेल को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। इसके शुरू होने से केंद्र और राज्य सरकार को लगभग 21 हजार करोड़ रुपए की वार्षिक आय होने का अनुमान है, जिसमें राजस्थान को करीब 4 हजार करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा, साथ ही वैट से अतिरिक्त आय भी होगी।