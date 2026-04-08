Rajasthan Government Big Decision : एलपीजी संकट पर राजस्थान सरकार का फैसला, शादी वाले परिवारों को दी बड़ी राहत

Rajasthan Government Big Decision : राजस्थान सरकार ने एलपीजी संकट के बीच अप्रेल महीने में शादी वाले परिवारों में व्यावसायिक सिलेंडर नहीं मिलने की चिंता के समाधान के लिए मंगलवार को बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में एलपीजी किल्लत की समीक्षा के लिए खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा की अध्यक्षता में गैस कंपनियों के अफसरों की बैठक के बाद यह जानकारी सामने आई। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि लगातार यह फीडबैक सामने आ रहा था कि अप्रेल में जिन परिवारों में शादी समारोह हैं वे व्यावसायिक सिलेंडर नहीं मिलने से चिंतित हो रहे थे। परिवारों की इस चिंता को दूर करने लिए राज्य सरकार ने यह राहत दी है।