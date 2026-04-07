Food Security Scheme : राजस्थान के सभी राशन डीलर्स के लिए बड़ी खबर, मंत्री सुमित गोदारा ने दिए 2 तोहफे

Food Security Scheme : राजस्थान के 27 हजार से ज्यादा राशन डीलर्स के लिए बड़ी खुशखबर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बकाया कमीशन और बकाया बिलों का भुगतान किया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। इसी क्रम में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि राज्य के राशन विक्रेताओं को बकाया कमीशन और राशन परिवहनकर्ताओं के बकाया बिलों का भुगतान कर दिया गया है।