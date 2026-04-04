FCI : राजस्थान में गेहूं की बंपर आवक-गोदामों में जगह नहीं, अफसर चिंतित, इस माह राशन कार्डधारियों को मिलेगा तोहफा

Food Security Scheme : भारतीय खाद्य निगम इस बार समर्थन मूल्य पर 21 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद करेगा। 16 मार्च से मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। 19 दिनों में ही 29 हजार मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं की खरीद हो गई। यह गेहूं भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में आने लगा है। अफसरों की चिंता यह है कि कुछ दिनों बाद गेहूं की बंपर आवक होगी। ऐसे में गेहूं की बोरियों को रखने का संकट सामने आएगा।