Jaipur New Traffic System : रामबाग सर्कल पर नई ट्रैफिक व्यवस्था, लेफ्ट फ्री टर्न से जनता को मिलेगी बड़ी राहत

लेफ्ट फ्री टर्न से ट्रैफिक जाम के कारण वाहन चालकों को लंबा इंतजार करना पड़ता था और पीक आवर्स में स्थिति और भी खराब हो जाती थी। अब लेफ्ट फ्री टर्न शुरू होने से उम्मीद है कि ट्रैफिक का दबाव कम होगा और यातायात सुचारू रूप से संचालित हो सकेगा। अगर यह मॉडल सफल रहता तो इसे अन्य स्थानों पर भी लागू किया जाएगा, जिससे पूरे शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके।

योगेश गोयल डीसीपी (ट्रैफिक)