Railways Big Decision : रेलवे का बड़ा फैसला, आज से शुरू होगी वाया जयपुर 2 नई ट्रेनें

रेलवे ने गर्मी की छुट्टी में ट्रेनों में बढ़ रहे यात्रीभार को देखते हुए शकूरबस्ती के लिए जयपुर होते हुए दो जोड़ी ट्रेन के संचालन का निर्णय लिया है। दो ट्रेन शुक्रवार से शुरू होंगी। साबरमती-शकूरबस्ती स्पेशल 22 मई साबरमती से रात 9.35 बजे चलकर अगले दिन दोपहर 2 बजे शकूरबस्ती पहुंचेगी। शकूरबस्ती-साबरमती 25 मई को शकूरबस्ती को रात 3 बजे रवाना होकर रात 8.30 बजे साबरमती पहुंचेगी। असारवा-शकूरबस्ती स्पेशल ट्रेन 22 मई असारवा से रात 11.15 बजे चलकर अगले दिन शाम 6.30 बजे शकूरबस्ती पहुंचेगी। वापसी में 24 मई को शकूरबस्ती से रात 9.20 बजे रवाना होगी। इस ट्रेन के संचालन से ट्रेन यात्रियों को बड़ी राहत पहुंचेगी और सफर बहुत आसान हो सकेगा।