Rajasthan BJYM : ऊपर से लेकर नीचे तक बदल गई BJP युवा मोर्चे की कोर टीम, यहां देखें नए नेताओं की Jumbo List

1 उपाध्यक्ष जितेन्द्र सिंह राठौड़ जोधपुर देहात उत्तर

2 उपाध्यक्ष दीनदयाल गुर्जर जयपुर दक्षिण

3 उपाध्यक्ष राकेश कटराथल सीकर

4 उपाध्यक्ष शिवराज सिंह अजमेर देहात

5 उपाध्यक्ष राकेश पंवार पाली

6 उपाध्यक्ष सुदर्शन गौतम कोटा

7 उपाध्यक्ष आशीष कुल्हरी सीकर

8 प्रदेश महामंत्री ऋषिकेश मीणा करौली

9 प्रदेश महामंत्री लोकेन्द्र सिंह रायथलिया नागौर देहात

10 प्रदेश महामंत्री आदित्य पुजारी चुरु

11 प्रदेश मंत्री धीरज शर्मा जयपुर

12 प्रदेश मंत्री रघुनाथ बिशनोई बालोतरा

13 प्रदेश मंत्री इंजि० राहुल लेघा श्री गंगानगर

14 प्रदेश मंत्री रमेश गुर्जर-श्योपुर जयपुर

15 प्रदेश मंत्री कृष्णपाल सिंह चुंडावत चित्तौड़गढ़

16 प्रदेश मंत्री दिनेश राणा बांसवाड़ा

17 प्रदेश मंत्री दिव्यांश भारद्वाज टोंक

18 प्रदेश मंत्री वी के कुशवाहा धौलपुर

19 प्रदेश मंत्री आदित्य सिघानिया सीकर

20 प्रदेश कोषाध्यक्ष जिज्ञासु जैन (जनेन्द्र) अलवर उत्तर

21 सह कोषाध्यक्ष राहुल देवड़ा पाली

22 कार्यालय प्रभारी हर्ष शर्मा भरतपुर

23 कार्यालय सह प्रभारी अमित कुमावत जयपुर देहात उत्तर

24 कार्यालय सह प्रभारी आशीष शर्मा करौली

25 मीडिया प्रभारी हर्षित शर्मा जयपुर

26 सह प्रभारी (मीडिया) मदन गोपाल सोनी बीकानेर शहर

27 सह प्रभारी (मीडिया) अक्षत भाटी जयपुर

28 सोशल मीडिया प्रभारी मूर वाल्मिकी जयपुर

29 सह प्रभारी (सोशल मीडिया) नरपत यादव अलवर दक्षिण

30 सह प्रभारी (सोशल मीडिया) रामपाल जाट भीलवाड़ा

31 आईटी संयोजक नमन शर्मा कोटा

32 सह संयोजक (आईटी) अजयनाथ ढाका सिरोही

33 सह संयोजक (आईटी) नवदीप पांडर हनुमानगढ़

34 प्रशिक्षण प्रभारी निकिता शेखावत सीकर

35 सह प्रभारी (प्रशिक्षण) टिविंकल शर्मा जयपुर

36 सह प्रभारी (प्रशिक्षण) दक्ष जैन टोंक

37 नीति एवं शोध संयोजक सुरेश सामरिया जोधपुर उत्तर

38 सह संयोजक (नीति) अखिल द्विवेदी सवाईमाधोपुर

39 सह संयोजक (नीति) जीतू शुक्ला करौली

40 मन की बात प्रभारी अमन सैनी जयपुर

41 मन की बात सह प्रभारी इन्द्रजीत सिंह उदयपुर