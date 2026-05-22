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Rajasthan BJYM : ऊपर से लेकर नीचे तक बदल गई BJP युवा मोर्चे की कोर टीम, यहां देखें नए नेताओं की Jumbo List

राजस्थान भाजपा युवा मोर्चा (BJYM) की नई जंबो कार्यकारिणी घोषित! प्रदेशाध्यक्ष शंकर गोरा ने जारी की 63 पदाधिकारियों की सूची। देखें उपाध्यक्ष, महामंत्री और प्रवक्ताओं की पूरी लिस्ट।

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जयपुर

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Nakul Devarshi

May 22, 2026

BJP State President Madan Rathore and BJYM State President Shankar Gora

BJP State President Madan Rathore and BJYM State President Shankar Gora

राजस्थान के सियासी गलियारों से इस वक्त की सबसे बड़ी सांगठनिक खबर सामने आ रही है। लंबे इंतजार और कई दौर के गहन मंथन के बाद आखिरकार भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा (BJYM) राजस्थान की नई टीम का बिगुल फूंक दिया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की हरी झंडी मिलने के बाद भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष शंकर गोरा ने अपनी नई टीम की आधिकारिक घोषणा कर दी है।

इस नई कार्यकारिणी की सबसे खास बात यह है कि इसे पूरी तरह से 'जंबो साइज' का रखा गया है, जिसमें कुल 63 नेताओं को शामिल करके राज्य के सभी संभागों, जिलों और प्रमुख सामाजिक-जातिगत वर्गों को साधने की एक बहुत ही बारीक और रणनीतिक कोशिश की गई है। इस बदलाव के बाद पुराने चेहरों की जगह पूरी तरह नए और ऊर्जावान ग्राउंड वर्कर्स को संगठन की मुख्यधारा में आगे लाया गया है।

7 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री और 9 मंत्रियों की तैनाती

भाजयुमो द्वारा जारी की गई आधिकारिक सूची के अनुसार, संगठन के भीतर संतुलन बनाए रखने के लिए शीर्ष पदों पर भारी फेरबदल किया गया है। कोर टीम में मुख्य रूप से उपाध्यक्ष, महामंत्री और मंत्रियों के कंधों पर मरुधरा के युवाओं को जोड़ने की मुख्य जिम्मेदारी होगी।

7 प्रदेश उपाध्यक्ष (Vice Presidents): इस सूची में जितेन्द्र सिंह राठौड़ (जोधपुर देहात उत्तर), दीनदयाल गुर्जर (जयपुर दक्षिण), राकेश कटराथल (सीकर), शिवराज सिंह (अजमेर देहात), राकेश पंवार (पाली), सुदर्शन गौतम (कोटा) और आशीष कुल्हरी (सीकर) को उपाध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है।

3 प्रदेश महामंत्री (General Secretaries): सांगठनिक कार्यों के संचालन के लिए ऋषिकेश मीणा (करौली), लोकेन्द्र सिंह रायथलिया (नागौर देहात) और आदित्य पुजारी (चुरु) को महामंत्री पद पर नियुक्त किया गया है।

9 प्रदेश मंत्री (Secretaries): मंत्रियों की सूची में धीरज शर्मा (जयपुर), रघुनाथ बिशनोई (बालोतरा), इंजि. राहुल लेघा (श्री गंगानगर), रमेश गुर्जर-श्योपुर (जयपुर), कृष्णपाल सिंह चुंडावत (चित्तौड़गढ़), दिनेश राणा (बांसवाड़ा), दिव्यांश भारद्वाज (टोंक), वी के कुशवाहा (धौलपुर) और आदित्य सिघानिया (सीकर) को शामिल किया गया है।

सोशल मीडिया और आईटी सेल पर विशेष फोकस

आज के दौर में कोई भी राजनीतिक लड़ाई बिना डिजिटल और सोशल मीडिया के नहीं जीती जा सकती। इसी बात को भांपते हुए भाजयुमो राजस्थान की नई टीम में आईटी, सोशल मीडिया और मीडिया विंग में बेहद सक्रिय युवाओं को तरजीह दी गई है।

आईटी संयोजक (IT Convenor): कोटा जिले के रहने वाले नमन शर्मा को आईटी संयोजक की कमान सौंपी गई है, जबकि सिरोही के अजयनाथ ढाका और हनुमानगढ़ के नवदीप पांडर को सह संयोजक बनाया गया है।

सोशल मीडिया प्रभारी (Social Media In-charge): जयपुर के मयूर वाल्मिकी को सोशल मीडिया की मुख्य जिम्मेदारी दी गई है। उनके साथ अलवर दक्षिण के नरपत यादव और भीलवाड़ा के रामपाल जाट को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है।

मीडिया प्रभारी (Media In-charge): जयपुर के हर्षित शर्मा को मीडिया प्रभारी की कुर्सी सौंपी गई है, जबकि बीकानेर शहर के मदन गोपाल सोनी और जयपुर के अक्षत भाटी को सह प्रभारी के तौर पर अटैच किया गया है।

    जानिए किसे मिली कौन सी जिम्मेदारी?

    क्र. सं.संगठन में पद (Designation)नाम (Name of Leader)गृह जिला / क्षेत्र (District)
    1उपाध्यक्षजितेन्द्र सिंह राठौड़जोधपुर देहात उत्तर
    2उपाध्यक्षदीनदयाल गुर्जरजयपुर दक्षिण
    3उपाध्यक्षराकेश कटराथलसीकर
    4उपाध्यक्षशिवराज सिंहअजमेर देहात
    5उपाध्यक्षराकेश पंवारपाली
    6उपाध्यक्षसुदर्शन गौतमकोटा
    7उपाध्यक्षआशीष कुल्हरीसीकर
    8प्रदेश महामंत्रीऋषिकेश मीणाकरौली
    9प्रदेश महामंत्रीलोकेन्द्र सिंह रायथलियानागौर देहात
    10प्रदेश महामंत्रीआदित्य पुजारीचुरु
    11प्रदेश मंत्रीधीरज शर्माजयपुर
    12प्रदेश मंत्रीरघुनाथ बिशनोईबालोतरा
    13प्रदेश मंत्रीइंजि० राहुल लेघाश्री गंगानगर
    14प्रदेश मंत्रीरमेश गुर्जर-श्योपुरजयपुर
    15प्रदेश मंत्रीकृष्णपाल सिंह चुंडावतचित्तौड़गढ़
    16प्रदेश मंत्रीदिनेश राणाबांसवाड़ा
    17प्रदेश मंत्रीदिव्यांश भारद्वाजटोंक
    18प्रदेश मंत्रीवी के कुशवाहाधौलपुर
    19प्रदेश मंत्रीआदित्य सिघानियासीकर
    20प्रदेश कोषाध्यक्षजिज्ञासु जैन (जनेन्द्र)अलवर उत्तर
    21सह कोषाध्यक्षराहुल देवड़ापाली
    22कार्यालय प्रभारीहर्ष शर्माभरतपुर
    23कार्यालय सह प्रभारीअमित कुमावतजयपुर देहात उत्तर
    24कार्यालय सह प्रभारीआशीष शर्माकरौली
    25मीडिया प्रभारीहर्षित शर्माजयपुर
    26सह प्रभारी (मीडिया)मदन गोपाल सोनीबीकानेर शहर
    27सह प्रभारी (मीडिया)अक्षत भाटीजयपुर
    28सोशल मीडिया प्रभारीमूर वाल्मिकीजयपुर
    29सह प्रभारी (सोशल मीडिया)नरपत यादवअलवर दक्षिण
    30सह प्रभारी (सोशल मीडिया)रामपाल जाटभीलवाड़ा
    31आईटी संयोजकनमन शर्माकोटा
    32सह संयोजक (आईटी)अजयनाथ ढाकासिरोही
    33सह संयोजक (आईटी)नवदीप पांडरहनुमानगढ़
    34प्रशिक्षण प्रभारीनिकिता शेखावतसीकर
    35सह प्रभारी (प्रशिक्षण)टिविंकल शर्माजयपुर
    36सह प्रभारी (प्रशिक्षण)दक्ष जैनटोंक
    37नीति एवं शोध संयोजकसुरेश सामरियाजोधपुर उत्तर
    38सह संयोजक (नीति)अखिल द्विवेदीसवाईमाधोपुर
    39सह संयोजक (नीति)जीतू शुक्लाकरौली
    40मन की बात प्रभारीअमन सैनीजयपुर
    41मन की बात सह प्रभारीइन्द्रजीत सिंहउदयपुर
    42मन की बात सह प्रभारीविक्रम सिंह असाड़ा (राजपुरोहित)बालोतरा

    20 प्रदेश प्रवक्ताओं की सबसे बड़ी फौज

    पार्टी की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने और विपक्षी दल कांग्रेस के हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भाजयुमो ने 20 प्रवक्ताओं की एक बहुत बड़ी टीम तैयार की है।

    भाजयुमो राजस्थान के नवनियुक्त प्रदेश प्रवक्ता

    क्र. सं.नाम (Spokesperson Name)जिला (District Name)
    43ध्रुव श्रीमालीउदयपुर
    44डॉ० सुनील मेघवालबीकानेर देहात
    45नीरज वशिष्ठभरतपुर
    46बिजेन्द्र माहावासीकर
    47रोहित मीणाजयपुर
    48घनश्याम गौतमटोंक
    49गजेन्द्र शर्माअजमेर शहर
    50राजवीर सिंह राठौड़जयपुर
    51हरीश शर्माअलवर दक्षिण
    52ईश्वर योगीजयपुर
    53हिमांशू बागड़ीउदयपुर
    54यशपाल गुर्जरझुंझुनू
    55योगेश यादवजयपुर
    56रणजीत सिंह राणावतउदयपुर देहात
    57राजवीर बातांनागौर शहर
    58देवेन्द्र चौधरीजयपुर
    59मुरलीधर सैनबीकानेर देहात
    60रमेश शर्माजयपुर
    61अनुराग बराडश्रीगंगानगर
    62राहुल सिकरवालकोटा
    63सुश्री वृंदा राठौड़जयपुर दक्षिण

    नई टीम के सामने क्या हैं मुख्य चुनौतियां?

    जयपुर के वरिष्ठ राजनीतिक समीक्षकों के अनुसार, शंकर गोरा की इस नई टीम का मुख्य उद्देश्य राजस्थान में बीजेपी के सदस्यता अभियान को गति देना, बूथ स्तर तक युवा मोर्चा का विस्तार करना और सोशल मीडिया पर कांग्रेस के नैरेटिव को काटना है। मदन राठौड़ और शंकर गोरा ने मिलकर इस सूची में युवाओं के हर वर्ग को साधने की सफल कोशिश की है, जो आने वाले समय में राजस्थान की छात्र राजनीति और स्थानीय निकायों में भाजपा के लिए बड़े फायदे का सौदा साबित हो सकती है।

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    Published on:

    22 May 2026 07:58 am

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