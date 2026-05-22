Rajasthan BJYM : ऊपर से लेकर नीचे तक बदल गई BJP युवा मोर्चे की कोर टीम, यहां देखें नए नेताओं की Jumbo List

BJP State President Madan Rathore and BJYM State President Shankar Gora
राजस्थान के सियासी गलियारों से इस वक्त की सबसे बड़ी सांगठनिक खबर सामने आ रही है। लंबे इंतजार और कई दौर के गहन मंथन के बाद आखिरकार भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा (BJYM) राजस्थान की नई टीम का बिगुल फूंक दिया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की हरी झंडी मिलने के बाद भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष शंकर गोरा ने अपनी नई टीम की आधिकारिक घोषणा कर दी है।
इस नई कार्यकारिणी की सबसे खास बात यह है कि इसे पूरी तरह से 'जंबो साइज' का रखा गया है, जिसमें कुल 63 नेताओं को शामिल करके राज्य के सभी संभागों, जिलों और प्रमुख सामाजिक-जातिगत वर्गों को साधने की एक बहुत ही बारीक और रणनीतिक कोशिश की गई है। इस बदलाव के बाद पुराने चेहरों की जगह पूरी तरह नए और ऊर्जावान ग्राउंड वर्कर्स को संगठन की मुख्यधारा में आगे लाया गया है।
भाजयुमो द्वारा जारी की गई आधिकारिक सूची के अनुसार, संगठन के भीतर संतुलन बनाए रखने के लिए शीर्ष पदों पर भारी फेरबदल किया गया है। कोर टीम में मुख्य रूप से उपाध्यक्ष, महामंत्री और मंत्रियों के कंधों पर मरुधरा के युवाओं को जोड़ने की मुख्य जिम्मेदारी होगी।
7 प्रदेश उपाध्यक्ष (Vice Presidents): इस सूची में जितेन्द्र सिंह राठौड़ (जोधपुर देहात उत्तर), दीनदयाल गुर्जर (जयपुर दक्षिण), राकेश कटराथल (सीकर), शिवराज सिंह (अजमेर देहात), राकेश पंवार (पाली), सुदर्शन गौतम (कोटा) और आशीष कुल्हरी (सीकर) को उपाध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है।
3 प्रदेश महामंत्री (General Secretaries): सांगठनिक कार्यों के संचालन के लिए ऋषिकेश मीणा (करौली), लोकेन्द्र सिंह रायथलिया (नागौर देहात) और आदित्य पुजारी (चुरु) को महामंत्री पद पर नियुक्त किया गया है।
9 प्रदेश मंत्री (Secretaries): मंत्रियों की सूची में धीरज शर्मा (जयपुर), रघुनाथ बिशनोई (बालोतरा), इंजि. राहुल लेघा (श्री गंगानगर), रमेश गुर्जर-श्योपुर (जयपुर), कृष्णपाल सिंह चुंडावत (चित्तौड़गढ़), दिनेश राणा (बांसवाड़ा), दिव्यांश भारद्वाज (टोंक), वी के कुशवाहा (धौलपुर) और आदित्य सिघानिया (सीकर) को शामिल किया गया है।
आज के दौर में कोई भी राजनीतिक लड़ाई बिना डिजिटल और सोशल मीडिया के नहीं जीती जा सकती। इसी बात को भांपते हुए भाजयुमो राजस्थान की नई टीम में आईटी, सोशल मीडिया और मीडिया विंग में बेहद सक्रिय युवाओं को तरजीह दी गई है।
आईटी संयोजक (IT Convenor): कोटा जिले के रहने वाले नमन शर्मा को आईटी संयोजक की कमान सौंपी गई है, जबकि सिरोही के अजयनाथ ढाका और हनुमानगढ़ के नवदीप पांडर को सह संयोजक बनाया गया है।
सोशल मीडिया प्रभारी (Social Media In-charge): जयपुर के मयूर वाल्मिकी को सोशल मीडिया की मुख्य जिम्मेदारी दी गई है। उनके साथ अलवर दक्षिण के नरपत यादव और भीलवाड़ा के रामपाल जाट को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है।
मीडिया प्रभारी (Media In-charge): जयपुर के हर्षित शर्मा को मीडिया प्रभारी की कुर्सी सौंपी गई है, जबकि बीकानेर शहर के मदन गोपाल सोनी और जयपुर के अक्षत भाटी को सह प्रभारी के तौर पर अटैच किया गया है।
|क्र. सं.
|संगठन में पद (Designation)
|नाम (Name of Leader)
|गृह जिला / क्षेत्र (District)
|1
|उपाध्यक्ष
|जितेन्द्र सिंह राठौड़
|जोधपुर देहात उत्तर
|2
|उपाध्यक्ष
|दीनदयाल गुर्जर
|जयपुर दक्षिण
|3
|उपाध्यक्ष
|राकेश कटराथल
|सीकर
|4
|उपाध्यक्ष
|शिवराज सिंह
|अजमेर देहात
|5
|उपाध्यक्ष
|राकेश पंवार
|पाली
|6
|उपाध्यक्ष
|सुदर्शन गौतम
|कोटा
|7
|उपाध्यक्ष
|आशीष कुल्हरी
|सीकर
|8
|प्रदेश महामंत्री
|ऋषिकेश मीणा
|करौली
|9
|प्रदेश महामंत्री
|लोकेन्द्र सिंह रायथलिया
|नागौर देहात
|10
|प्रदेश महामंत्री
|आदित्य पुजारी
|चुरु
|11
|प्रदेश मंत्री
|धीरज शर्मा
|जयपुर
|12
|प्रदेश मंत्री
|रघुनाथ बिशनोई
|बालोतरा
|13
|प्रदेश मंत्री
|इंजि० राहुल लेघा
|श्री गंगानगर
|14
|प्रदेश मंत्री
|रमेश गुर्जर-श्योपुर
|जयपुर
|15
|प्रदेश मंत्री
|कृष्णपाल सिंह चुंडावत
|चित्तौड़गढ़
|16
|प्रदेश मंत्री
|दिनेश राणा
|बांसवाड़ा
|17
|प्रदेश मंत्री
|दिव्यांश भारद्वाज
|टोंक
|18
|प्रदेश मंत्री
|वी के कुशवाहा
|धौलपुर
|19
|प्रदेश मंत्री
|आदित्य सिघानिया
|सीकर
|20
|प्रदेश कोषाध्यक्ष
|जिज्ञासु जैन (जनेन्द्र)
|अलवर उत्तर
|21
|सह कोषाध्यक्ष
|राहुल देवड़ा
|पाली
|22
|कार्यालय प्रभारी
|हर्ष शर्मा
|भरतपुर
|23
|कार्यालय सह प्रभारी
|अमित कुमावत
|जयपुर देहात उत्तर
|24
|कार्यालय सह प्रभारी
|आशीष शर्मा
|करौली
|25
|मीडिया प्रभारी
|हर्षित शर्मा
|जयपुर
|26
|सह प्रभारी (मीडिया)
|मदन गोपाल सोनी
|बीकानेर शहर
|27
|सह प्रभारी (मीडिया)
|अक्षत भाटी
|जयपुर
|28
|सोशल मीडिया प्रभारी
|मूर वाल्मिकी
|जयपुर
|29
|सह प्रभारी (सोशल मीडिया)
|नरपत यादव
|अलवर दक्षिण
|30
|सह प्रभारी (सोशल मीडिया)
|रामपाल जाट
|भीलवाड़ा
|31
|आईटी संयोजक
|नमन शर्मा
|कोटा
|32
|सह संयोजक (आईटी)
|अजयनाथ ढाका
|सिरोही
|33
|सह संयोजक (आईटी)
|नवदीप पांडर
|हनुमानगढ़
|34
|प्रशिक्षण प्रभारी
|निकिता शेखावत
|सीकर
|35
|सह प्रभारी (प्रशिक्षण)
|टिविंकल शर्मा
|जयपुर
|36
|सह प्रभारी (प्रशिक्षण)
|दक्ष जैन
|टोंक
|37
|नीति एवं शोध संयोजक
|सुरेश सामरिया
|जोधपुर उत्तर
|38
|सह संयोजक (नीति)
|अखिल द्विवेदी
|सवाईमाधोपुर
|39
|सह संयोजक (नीति)
|जीतू शुक्ला
|करौली
|40
|मन की बात प्रभारी
|अमन सैनी
|जयपुर
|41
|मन की बात सह प्रभारी
|इन्द्रजीत सिंह
|उदयपुर
|42
|मन की बात सह प्रभारी
|विक्रम सिंह असाड़ा (राजपुरोहित)
|बालोतरा
पार्टी की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने और विपक्षी दल कांग्रेस के हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भाजयुमो ने 20 प्रवक्ताओं की एक बहुत बड़ी टीम तैयार की है।
|क्र. सं.
|नाम (Spokesperson Name)
|जिला (District Name)
|43
|ध्रुव श्रीमाली
|उदयपुर
|44
|डॉ० सुनील मेघवाल
|बीकानेर देहात
|45
|नीरज वशिष्ठ
|भरतपुर
|46
|बिजेन्द्र माहावा
|सीकर
|47
|रोहित मीणा
|जयपुर
|48
|घनश्याम गौतम
|टोंक
|49
|गजेन्द्र शर्मा
|अजमेर शहर
|50
|राजवीर सिंह राठौड़
|जयपुर
|51
|हरीश शर्मा
|अलवर दक्षिण
|52
|ईश्वर योगी
|जयपुर
|53
|हिमांशू बागड़ी
|उदयपुर
|54
|यशपाल गुर्जर
|झुंझुनू
|55
|योगेश यादव
|जयपुर
|56
|रणजीत सिंह राणावत
|उदयपुर देहात
|57
|राजवीर बातां
|नागौर शहर
|58
|देवेन्द्र चौधरी
|जयपुर
|59
|मुरलीधर सैन
|बीकानेर देहात
|60
|रमेश शर्मा
|जयपुर
|61
|अनुराग बराड
|श्रीगंगानगर
|62
|राहुल सिकरवाल
|कोटा
|63
|सुश्री वृंदा राठौड़
|जयपुर दक्षिण
जयपुर के वरिष्ठ राजनीतिक समीक्षकों के अनुसार, शंकर गोरा की इस नई टीम का मुख्य उद्देश्य राजस्थान में बीजेपी के सदस्यता अभियान को गति देना, बूथ स्तर तक युवा मोर्चा का विस्तार करना और सोशल मीडिया पर कांग्रेस के नैरेटिव को काटना है। मदन राठौड़ और शंकर गोरा ने मिलकर इस सूची में युवाओं के हर वर्ग को साधने की सफल कोशिश की है, जो आने वाले समय में राजस्थान की छात्र राजनीति और स्थानीय निकायों में भाजपा के लिए बड़े फायदे का सौदा साबित हो सकती है।
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