Rajasthan Cabinet Meeting : राजस्थान में कैबिनेट बैठक आज, सीएम भजनलाल ले सकते है वर्क फ्रॉम होम सहित कई बड़े फैसले

Rajasthan Cabinet Meeting : राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक शुक्रवार को बुलाई गई है। राजस्थान मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की करीब तीन माह बाद शुक्रवार को होने वाली बैठक में मितव्ययता और ईंधन बचत प्रमुख एजेंडा रहेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ईंधन बचत अपील के बाद राज्य सरकार प्रशासनिक स्तर पर कई बड़े फैसले ले सकती है। सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय के मंत्रिमंडल कक्ष में शाम 5 बजे मंत्रिमंडल और 5.30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक प्रस्तावित है।