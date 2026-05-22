Journalist Govt Yojana: भजनलाल सरकार ने वरिष्ठ पत्रकारों को दी बड़ी खुशखबरी, इतने रुपए बढ़ी सम्मान राशि, अधिसूचना जारी

राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित एक कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य लंबे समय तक पत्रकारिता क्षेत्र में सेवाएं देने वाले वरिष्ठ पत्रकारों को आर्थिक सम्मान प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र अधिस्वीकृत पत्रकारों को प्रतिमाह सम्मान राशि दी जाती है ताकि सेवानिवृत्ति की उम्र में उन्हें आर्थिक सहयोग मिल सके। योजना का लाभ उन पत्रकारों को मिलता है जिन्होंने कम से कम 20 वर्षों तक प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार एजेंसी या स्वतंत्र पत्रकार के रूप में कार्य किया हो और जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो। साथ ही दिवंगत पत्रकारों के परिवार को भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।