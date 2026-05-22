जयपुर में महिला लेक्चरर की कार की चपेट में आई 13 महीने की मासूम, दादा के सामने तड़प-तड़पकर दर्दनाक मौत

दीया के पिता दिनेश प्रताप नगर क्षेत्र में डेयरी बूथ संचालित करते हैं और परिवार के साथ आदिनाथ नगर में रहते हैं। हादसे के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। बच्ची के दादा रामकरण गुर्जर ने बताया कि शाम को वह घर के बाहर चबूतरे पर दीया के साथ खेल रहे थे। बच्ची को चबूतरे पर बिठा दिया। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाली निजी कॉलेज की लेक्चरर काजल कार लेकर वहां पहुंची और बच्ची वाहन की चपेट में आ गई।