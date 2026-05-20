20 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Rajasthan : बाजार में खाद्य तेलों में अचानक आई तेजी, सरसों के भाव में आया जबरदस्त उछाल, जानें भाव

khairthal Mandi Bhav : पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में आई तेजी का असर अब खैरथल कृषि उपज मंडी में भी साफ दिखाई देने लगा है। कपास के बाद अब सरसों के भाव में भी जबरदस्त उछाल आया है।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

kamlesh sharma

May 20, 2026

khairthal Mandi mustard price

खैरथल कृषि उपज मंडी में बढ़ते भाव के बीच सरसों की बोली लगाते व्यापारी एवं मंडी में लगी सरसों की ढेरियां। फोटो पत्रिका

खैरथल (अलवर)। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में आई तेजी का असर अब खैरथल कृषि उपज मंडी में भी साफ दिखाई देने लगा है। कपास के बाद अब सरसों के भाव में भी जबरदस्त उछाल आया है। पिछले करीब दस दिनों में सरसों के दाम 1200 से 1300 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ गए हैं। मंडी में सरसों के भाव अब 6150 से 7500 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच चुके हैं, जबकि कुछ समय पहले यही सरसों 6000 से 6500 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही थी।

व्यापारियों के अनुसार कुछ समय पहले सरसों के भाव करीब 6600 रुपए प्रति क्विंटल चल रहे थे, लेकिन बाजार में गिरावट आने से कीमतें 6150 रुपए तक पहुंच गई थीं। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय हालात बिगड़ने और खाद्य तेल बाजार में तेजी आने से सरसों में अचानक उछाल आया और भाव सीधे 7500 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए।
किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा सीजन

इस बार सरसों का सीजन किसानों के लिए काफी हद तक लाभकारी माना जा रहा है। लंबे समय बाद किसानों को सरसों के अच्छे दाम मिले हैं। हालांकि जिन किसानों ने फसल कटाई के दौरान आर्थिक जरूरतों के चलते अपनी उपज पहले ही बेच दी थी, वे अब खुद को नुकसान में महसूस कर रहे हैं।

कम आवक, मजबूत मांग से बढ़े दाम

खैरथल कृषि उपज मंडी में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य से कम बनी हुई है, जबकि तेल मिलों और व्यापारियों की मांग लगातार मजबूत बनी हुई है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाम ऑयल, सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल की कीमतों में तेजी आने से घरेलू खाद्य तेलों की मांग भी बढ़ी है। पश्चिम एशिया में युद्ध जैसे हालात और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के कारण कई देशों में खाद्य तेलों का उपयोग बायोडीजल उत्पादन में बढ़ा है। इसका सीधा असर भारतीय बाजार और सरसों के भाव पर पड़ा है।

आगे और बढ़ सकती है महंगाई

व्यापारियों का कहना है कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी, आयात प्रभावित होना और पुराने स्टॉक लगभग समाप्त होने से बाजार लगातार मजबूत बना हुआ है। यदि अंतरराष्ट्रीय हालात लंबे समय तक ऐसे ही बने रहे तो आने वाले दिनों में सरसों के भाव 8 हजार रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच सकते हैं। वर्तमान स्थिति में तेजी का सबसे अधिक लाभ व्यापारियों और बड़े स्टॉकिस्टों को मिल रहा है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में आई तेजी का असर स्थानीय मंडियों में भी दिखाई दे रहा है। सरसों की आवक कम होने और मांग बढ़ने से भाव लगातार मजबूत बने हुए हैं

  • राजेश कर्दम, सचिव, कृषि उपज मंडी समिति खैरथल

इस बार सरसों सीजन में लंबे समय बाद ऐतिहासिक भाव देखने को मिले हैं। अमेरिका-ईरान तनाव और वैश्विक बाजार में बने युद्ध जैसे हालात के कारण खाद्य तेल बाजार में एकतरफा तेजी बनी हुई है। यदि यही स्थिति रही तो आने वाले समय में महंगाई और बढ़ सकती है।

  • वरुण डाटा, व्यापारी, खैरथल।

फसल कटाई के समय आर्थिक जरूरतों के कारण अधिकांश किसानों ने सरसों कम भाव में बेच दी थी। अब बाजार में तेजी आने का फायदा व्यापारियों और स्टॉक रखने वालों को ज्यादा मिल रहा है।

  • दिनेश चौधरी, किसान।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Mega Highway : जयपुर-भीलवाड़ा मेगा हाईवे को फोरलेन बनाने की मांग तेज, एक साल में 100 से ज्यादा मौतें
जयपुर
Jaipur Bhilwara Mega Highway

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 May 2026 03:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Rajasthan : बाजार में खाद्य तेलों में अचानक आई तेजी, सरसों के भाव में आया जबरदस्त उछाल, जानें भाव

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Pre-Deled Exam 2026: अलवर सहित पूरे प्रदेश में 6 लाख छात्र दे रहे एग्जाम, AI और CCTV से पहरा

pre deled exam
अलवर

अलवर में आज 2500 दवा दुकानें पूरी तरह बंद, यह है बड़ी वजह

medicine shop
अलवर

मत्स्य यूनिवर्सिटी में 9 साल बाद फिर शुरू होगी PHD, कुलपति ने बनाई कमेटी 

matsy university alwar
अलवर

पारा पहुंचा 46 डिग्री के करीब, सड़कों पर पसरा सन्नाटा… मौसम विभाग का अलर्ट 

weather update
अलवर

Clerk Recruitment Scam: भरतपुर में 189 अभ्यर्थियों को बना दिया फर्जी लिपिक, 65 पन्नों की रिपोर्ट ने खोले राज

Bharatpur Clerk Recruitment Scam
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.