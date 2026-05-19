Rajasthan Mega Highway : जयपुर-भीलवाड़ा मेगा हाईवे को फोरलेन बनाने की मांग तेज, एक साल में 100 से ज्यादा मौतें

Jaipur Bhilwara Mega Highway : फागी (जयपुर)। फागी से गुजरने वाला जयपुर–भीलवाड़ा मेगा हाईवे अब लोगों के लिए सुविधा से ज्यादा खतरे का रास्ता बनता जा रहा है। सड़क की कम चौड़ाई, गहरे गड्ढे, सुरक्षा संकेतकों की कमी और लगातार बढ़ते हादसों ने इस मार्ग को ‘मौत का हाईवे’ बना दिया है। स्थानीय लोगों का दावा है कि बीते एक वर्ष में इस मार्ग पर 100 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदार विभाग और प्रशासन अब तक ठोस कदम उठाने में विफल साबित हुए हैं।