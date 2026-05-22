Jaipur Good News : जयपुर में ई-रिक्शा-कैब-ऑटो का नया किराया तय, परिवहन विभाग को भेजा प्रस्ताव, इस माह होगा लागू!

(जयपुर नगरीय क्षेत्र के भीतर प्री-पेड टैक्सी बूथ से संचालित होने वाली दरें)

टैक्सी कैब (5 सीट क्षमता तक-चालक सहित)

दूरी का स्लैब - पूर्व दर (डीजल) - प्रस्तावित संशोधित दर (पेट्रोल-डीजल) - सीएनजी के लिए

2 किमी तक (न्यूनतम) : 100 : 120 : 100

2 किमी से अधिक 4 किमी तक : 130 - 150 - 130

4 से अधिक 6 किमी तक : 160 - 190 - 160

6 से अधिक 8 किमी तक : 190 - 220 - 190

8 से अधिक 10 किमी तक : 220 - 250 - 220

10 से अधिक12 किमी तक : 250 - 280 - 250

12 से अधिक 14 किमी तक : 280 - 310 - 280

14 से अधिक 16 किमी तक : 310 - 340 - 310

16 से अधिक 20 किमी तक : 370 - 400 - 370