Kotputli: मोर पर झपटी मादा पैंथर, अगले ही पल दोनों की हो गई मौत, खेत में दिखा चौंकाने वाला नजारा

लोगों का कहना है कि खुले ट्रांसफार्मर और असुरक्षित बिजली लाइनें वन्यजीवों के लिए लगातार खतरा बनी हुई हैं। यदि समय रहते सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए तो भविष्य में भी इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भरतपुर जिले के सीता गांव में भी इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई थी। गर्मी में पानी और भोजन की तलाश में आबादी क्षेत्र में पहुंची एक मादा पैंथर को ग्रामीणों ने लाठी-डंडों और सरियों से पीट-पीटकर मार डाला था। इतना ही नहीं, बाद में उसके शव को जलाने की भी कोशिश की गई थी। जानकारी के अनुसार पैंथर गांव में बनय सिंह के मकान में घुस गया था।