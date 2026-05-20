Rajasthan IPS Transfer: राजस्थान पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 17 IPS अफसरों के तबादले; 6 जिलों के SP बदले

लता मनोज कुमार को अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस कम्यूनिटी पॉलिसिंग एव जन अभियोग जयपुर, केबी वंदना को महानिरीक्षक पुलिस, सीआईडी (क्राइम ब्रांच) जयपुर, परम ज्योति को महानिरीक्षक पुलिस आरएसी जयपुर, कालू राम रावत को महानिरीक्षक पुलिस, टेलिकॉम्यूनिकेशन जयपुर, हरेन्द्र कुमार महावर को महानिरीक्षक पुलिस कोटा रेन्ज, श्वेता धनखड़ को उप महानिरीक्षक पुलिस आरएसी जयपुर, भुवन भूषण यादव को उप महानिरीक्षक पुलिस एसओजी जयपुर, मनीष त्रिपाठी को पुलिस अधीक्षक एटीएस जयपुर, गोरधन लाल सौंकरिया को पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर, रिचा तोमर को कमाण्डेन्ट 11वीं बटालियन आरएसी नई दिल्ली और आशिमा वासवानी को सहायक पुलिस अधीक्षक शहर भरतपुर लगाया गया है।