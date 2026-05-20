Rajasthan IPS Transfer: राजस्थान पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 17 IPS अफसरों के तबादले; 6 जिलों के SP बदले

Rajasthan IPS Transfer फोटो: पत्रिका
जयपुर। राज्य सरकार ने मंगलवार देर रात 17 आइपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। कार्मिक विभाग की ओर से जारी तबादला सूची में 6 जिलों के पुलिस अधीक्षक भी बदले गए है। एडीजी लता मनोज को कम्युनिटी पुलिसिंग व जन अभियोग, आइजी केबी वंदना को सीआइडी (क्राइम ब्रांच), परम ज्योति को आरएसी जयपुर, कालूराम रावत को आइजी टेलीकम्युनिकेशन के पद पर नियुक्त किया है। हरेन्द्र कुमार महावर को कोटा रेंज आइजी का जिम्मा दिया गया है।
इसी तरह श्वेता धनखड़ को डीआइजी आरएसी और भुवन भूषण यादव को डीआइजी एसओजी लगाया गया है। मनीष त्रिपाठी को पुलिस अधीक्षक एटीएस लगाया है। रिचा तोमर को कमांडेंट आरएसी 11वीं बटालियन, दिल्ली और 2023 बैच की आइपीएस आशिमा वासवानी को सहायक पुलिस अधीक्षक भरतपुर के पद पर तैनात किया है।
राजेश कुमार मीणा-भरतपुर
रोशन मीणा-टोंक
सागर-भीलवाड़ा
पीयूष दीक्षित-दौसा
ज्ञानचंद यादव-कुचामन-डीडवाना
धर्मेन्द्र सिंह- चित्तौड़गढ़
लता मनोज कुमार को अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस कम्यूनिटी पॉलिसिंग एव जन अभियोग जयपुर, केबी वंदना को महानिरीक्षक पुलिस, सीआईडी (क्राइम ब्रांच) जयपुर, परम ज्योति को महानिरीक्षक पुलिस आरएसी जयपुर, कालू राम रावत को महानिरीक्षक पुलिस, टेलिकॉम्यूनिकेशन जयपुर, हरेन्द्र कुमार महावर को महानिरीक्षक पुलिस कोटा रेन्ज, श्वेता धनखड़ को उप महानिरीक्षक पुलिस आरएसी जयपुर, भुवन भूषण यादव को उप महानिरीक्षक पुलिस एसओजी जयपुर, मनीष त्रिपाठी को पुलिस अधीक्षक एटीएस जयपुर, गोरधन लाल सौंकरिया को पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर, रिचा तोमर को कमाण्डेन्ट 11वीं बटालियन आरएसी नई दिल्ली और आशिमा वासवानी को सहायक पुलिस अधीक्षक शहर भरतपुर लगाया गया है।
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