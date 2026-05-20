जयपुर में 27 थानों के इमरजेंसी में नहीं लगते फोन, जनता कंट्रोल रूम के भरोसे

क्षेत्र की कॉलोनियों और मुख्य मार्गों से संबंधित थाना पुलिस के नंबर गायब हैं। इसके चलते लोग अपराध होने या फिर आपात स्थिति में थाना पुलिस से संपर्क करने का प्रयास करते हैं। नंबर नहीं मिलने पर पुलिस कन्ट्रोल रूम 100 व 112 पर संपर्क करते हैं। पीड़ित नंबर लगाते-लगाते थक जाता है, लेकिन फोन नहीं लगता।

पुनः कन्ट्रोल रूम में संपर्क करने पर संबंधित थाना अधिकारी का मोबाइल नंबर दिया जाता है। लेकिन रात्रि गश्त या फिर दिनभर ड्यूटी पर रहने के कारण कई बार उस नम्बर पर भी संपर्क नहीं हो पता हैं। इसके चलते कन्ट्रोल रूम ने बंद पड़े फोन वाले थानों की जानकारी जुटाई है। ताकि समय पर पुलिस को सूचना मिल सकें।