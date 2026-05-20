Rajasthan Oil Crisis : जयपुर में पेट्रोल‑डीजल की राशनिंग शुरू, कई पंप ड्राई!

डीजल की किल्लत का असर अब राजधानी की फल‑सब्जी आवक पर भी दिखने लगा है। तेलंगाना, मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्यों से आने वाली गाड़ियां रास्ते में अटक गई हैं। मुहाना मंडी के व्यापारियों को फलों के खराब होने की चिंता सताने लगी है। हैदराबाद से आम लेकर जयपुर के लिए रवाना हुए सुरेश सैनी ने बताया कि बुरहानपुर के पास एक पंप पर सिर्फ 3 हजार रुपए का ही डीजल मिला। आगे दूसरे पंप पर भी यही हाल रहा। ड्राइवरों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, फिर भी पर्याप्त डीजल नहीं मिल पा रहा।