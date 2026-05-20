Jaipur Master Plan : अब जाम से मिलेगी राहत, गोविंद मार्ग होगा 100 फीट चौड़ा, हटाए जाएंगे अवैध निर्माण, नोटिस जारी

1- सड़क को 100 फीट चौड़ा करने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा यहां जारी किए गए पट्टे और अतिक्रमण हैं। पूर्व में नगर निगम की ओर से गोविंद मार्ग के दोनों ओर 189 पट्टे जारी किए गए हैं।

2- 2011 से पहले की स्थिति: गोविंद मार्ग पहले 60 फीट का था, जिस पर 174 लोगों को पट्टे जारी किए जा चुके हैं।

3- 2011 के बाद का बदलाव: वर्ष 2011 में इस सड़क को मास्टर प्लान में 100 फीट घोषित कर दिया गया, जिसके बाद भी 15 पट्टे जारी किए गए।

4- मुआवजे की चुनौती : इस मार्ग में कुल 189 भूखंड आ रहे हैं। सड़क को पूरी चौड़ाई देने के लिए अब नगर निगम को मुआवजे की कार्रवाई के साथ कड़े कदम उठाने होंगे।