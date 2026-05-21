Rajasthan ODOP Policy : राजस्थान में एक जिला एक उत्पाद नीति में दो बड़े बदलाव, अधिसूचना जारी

उद्योग वाणिज्य आयुक्त नीलाभ सक्सेना ने बताया कि विभाग द्वारा ओडीओपी नीति के माध्यम से अधिक से अधिक इकाइयों को लाभान्वित कर उत्पादों को मजबूती देने का कार्य किया जा रहा है, ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित हों। राज्य के चयनित ओडीओपी उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार कर उन्हें अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने में सहायता दी जा रही है। हाल ही में राजस्थान के पांच जिलों में कुल 18.19 करोड़ रुपए की लागत से कॉमन फैसिलिटी सेंटर, टेस्टिंग लैब और भंडारण के लिए स्वीकृति भी दी गई है।