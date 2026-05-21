Petrol Supply: राजस्थान में ईंधन संकट की अफवाहों पर सख्त सरकार, पेट्रोल-डीजल और गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध

Fuel Stock Update: जयपुर। राजस्थान में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता को लेकर आमजन के बीच किसी भी तरह की चिंता या अफवाह की स्थिति न बने, इसके लिए राज्य सरकार पूरी तरह सक्रिय हो गई है। बुधवार को सचिवालय में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश में ईंधन और गैस आपूर्ति की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है तथा आमजन को घबराकर अतिरिक्त खरीदारी करने की आवश्यकता नहीं है।