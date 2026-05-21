यात्रियों को बड़ी राहत: जयपुर रूट पर रोज चलेगी नई एक्सप्रेस ट्रेन, 5 स्पेशल ट्रेनों में बढ़ाए स्लीपर कोच

जयपुर। राजस्थान के रेलयात्रियों के लिए अच्छी खबर है। एक ओर रेलवे जयपुर रूट पर नई एक्सप्रेस ट्रेन चलाने जा रहा है। वहीं, उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती भीड़ और सुविधा को ध्यान में रखते 5 स्पेशल ट्रेनों में स्लीपर कोच बढ़ाने का फैसला लिया है। स्पेशल ट्रेनों में 2-2 द्वितीय शयनयान श्रेणी (स्लीपर) डिब्बों की बढ़ोतरी होने से यात्रियों को कन्फर्म सीट मिलने में राहत मिलने की उम्मीद है।