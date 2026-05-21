21 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

यात्रियों को बड़ी राहत: जयपुर रूट पर रोज चलेगी नई एक्सप्रेस ट्रेन, 5 स्पेशल ट्रेनों में बढ़ाए स्लीपर कोच

Indian Railways: रेलयात्रियों के लिए अच्छी खबर है। एक ओर रेलवे जयपुर रूट पर नई एक्सप्रेस ट्रेन चलाने जा रहा है। वहीं, उत्तर पश्चिम रेलवे ने 5 स्पेशल ट्रेनों में स्लीपर कोच बढ़ाने का फैसला लिया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

May 21, 2026

New Express Train

New Express Train (Patrika File Photo)

जयपुर। राजस्थान के रेलयात्रियों के लिए अच्छी खबर है। एक ओर रेलवे जयपुर रूट पर नई एक्सप्रेस ट्रेन चलाने जा रहा है। वहीं, उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती भीड़ और सुविधा को ध्यान में रखते 5 स्पेशल ट्रेनों में स्लीपर कोच बढ़ाने का फैसला लिया है। स्पेशल ट्रेनों में 2-2 द्वितीय शयनयान श्रेणी (स्लीपर) डिब्बों की बढ़ोतरी होने से यात्रियों को कन्फर्म सीट मिलने में राहत मिलने की उम्मीद है।

यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने भुज-दिल्ली-भुज प्रतिदिन एक्सप्रेस रेलसेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। शुक्रवार को इसे एक तरफा उद्घाटन स्पेशल के रूप में चलाया जाएगा। इसके बाद यह नियमित चलेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार जालोर-दिल्ली एक तरफा उद्घाटन स्पेशल ट्रेन को 22 मई को रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव जालोर से शाम 4:30 बजे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।

इसके बाद जयपुर स्टेशन पर यह रात 1:30 बजे पहुंचेगी और दस मिनट के ठहराव के बाद रवाना होकर सुबह 7:15 बजे दिल्ली पहुंचेगी। यह उद्घाटन स्पेशल ट्रेन मोकलसर, समदड़ी, लूणी, पाली मारवाड़, मारवाड़ जंक्शन, ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, बांदीकुई, अलवर और रेवाड़ी स्टेशनों पर ठहराव करेगी।

शहरों के बीच कनेक्टिविटी होगी बेहतर

रेलवे अधिकारियों के अनुसार भुज-दिल्ली ट्रेन में कुल 18 एलएचबी कोच लगाए जाएंगे। इनमें 1 सेकंड एसी, 3 थर्ड एसी, 8 द्वितीय शयनयान, 4 द्वितीय साधारण श्रेणी, 1 पावर कार और 1 गार्ड डिब्बा शामिल होगा। रेलवे ने बताया कि नई रेलसेवा के संचालन से यात्रियों को यात्रा में सुविधा मिलेगी और राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के विभिन्न शहरों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी।

इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

उत्तर पश्चिम रेलवे के अनुसार गाड़ी संख्या 19403 भुज-दिल्ली एक्सप्रेस 23 मई से शुरू होगी, जबकि गाड़ी संख्या 19404 दिल्ली-भुज एक्सप्रेस 24 मई से चलेगी। यह ट्रेन मार्ग में अंजार, गांधीधाम, बचाउ, भीलड़ी, धनेरा, रानीवाड़ा, मारवाड़ भीनमाल, मोदरान, जालोर, मोकलसर, समदड़ी, लूनी, पाली मारवाड़, मारवाड़ जंक्शन, ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, गांधीनगर, बांदीकुई, अलवर और रेवाड़ी स्टेशनों पर ठहराव करेगी।

इन ट्रेनों में लगाए अतिरिक्त कोच

रेलवे अधिकारियों के अनुसार उधना-शकूरबस्ती स्पेशल ट्रेन में उधना से 22 मई से, शकूरबस्ती से 24 मई से 2 अतिरिक्त द्वितीय शयनयान श्रेणी डिब्बे लगाए जाएंगे। वहीं दूसरी उधना-शकूरबस्ती स्पेशल ट्रेन में उधना से 22 मई से और शकूरबस्ती से 25 मई से 2-2 अतिरिक्त स्लीपर कोच जोड़े जाएंगे।

इसके अलावा साबरमती-शकूरबस्ती स्पेशल ट्रेन में साबरमती से 22 मई से, शकूरबस्ती से 25 मई से, असारवा-शकूरबस्ती-असारवा स्पेशल ट्रेन में असारवा से 23 मई से और शकूरबस्ती से 25 मई से, असारवा-शकूरबस्ती-असारवा स्पेशल ट्रेन में असारवा से 22 मई से व शकूरबस्ती से 24 मई से 2-2 अतिरिक्त स्लीपर कोच जोड़े जाएंगे।

ये भी पढ़ें

जयपुर में पहली बार ट्रैफिक नियम तोड़ते ही स्पीकर पर गूंजेगा वाहन नंबर, इन 20 चौराहों पर शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट
जयपुर
Jaipur AI Traffic Management System

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

indian railway

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 May 2026 12:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / यात्रियों को बड़ी राहत: जयपुर रूट पर रोज चलेगी नई एक्सप्रेस ट्रेन, 5 स्पेशल ट्रेनों में बढ़ाए स्लीपर कोच

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

नागरिक सुरक्षा और पशु अधिकारों के बीच संतुलन

dogs order'
ओपिनियन

नीट पेपर लीकः गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस का जयपुर में बड़ा प्रदर्शन, पुलिस से झड़प

जयपुर में कांग्रेस के प्रदर्शन की तस्वीरें, विरोध और प्रदर्शन के बाद बड़ी संख्या में तैनात रही पुलिस, पहले ही घेरा गया था पूरा क्षेत्र
जयपुर

संपादकीय: शहरों को जलवायु अनुकूल बनाने की दिशा में बढ़ें कदम

heat
ओपिनियन

Petrol Supply: राजस्थान में ईंधन संकट की अफवाहों पर सख्त सरकार, पेट्रोल-डीजल और गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध

Petrol Supply Rajasthan
जयपुर

Rajasthan weather Update: 25 मई से शुरू होगा नौतपा का कहर, 7 शहरों में 48 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा

राजस्थान में भीषण गर्मी के हालात दिखाती एआई की मदद से तैयार तस्वीर
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.