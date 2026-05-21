Rajasthan Heatwave Alert: 25 मई से शुरू होगा नौतपा का कहर, इन 7 शहरों में 48 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा

आईएमडी जयपुर केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी राजस्थान में गर्म और शुष्क हवाओं का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। श्रीगंगानगर में तापमान 46.5 डिग्री तक पहुंच चुका है, जबकि बाड़मेर और जैसलमेर में भी पारा तेजी से ऊपर जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि नौतपा के दौरान सूर्य की सीधी किरणों और साफ आसमान के कारण दिन में गर्मी चरम पर रहेगी। बड़ी बात ये है कि पिछले साल नौतपा के दौरान जितनी गर्मी थी, उतनी गर्मी तो नौतपा से पहले ही शुरू हो गई है।