Rajasthan Gravel Crisis : राजस्थान में बजरी संकट बढ़ा, कीमतों में आई तेजी, घर बनाना हुआ महंगा, जानें वजह

राजस्थान में अभी केवल 67 बजरी खाने ही संचालित है, जबकि सबसे बड़े भंडार वाले कई जिलों में खनन पर रोक लगी हुई है। ऐसे में आपूर्ति की कमी से संकट और गहरा गया है। खान विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यदि प्रदेश में 500 से अधिक बजरी खानें संचालन में आ जाएं तो कीमतें घटकर 30 से 35 रुपए प्रति फीट तक आ सकती है। केवल 67 बजरी खानें ही संचालित होने से मांग और आपूर्ति के बीच बड़ा अंतर बना हुआ है। बजरी माफिया की सक्रियता के कारण कीमतें कम करने के प्रयास बेअसर साबित हो रहे हैं। वैसे प्रदेश में सालाना 750 लाख टन बजरी की मांग है।