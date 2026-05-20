Rajasthan Ujjwala Consumer : राजस्थान में करीब 73 लाख उज्जवला कनेक्शन उपभोक्ता हो जाएं अलर्ट, आया सख्त नियम

Rajasthan Ujjwala Consumer : राजस्थान में करीब 73 लाख उज्जवला कनेक्शन उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर आई है। केंद्र सरकार ने उज्जवला कनेक्शन के उपभोक्ताओं के लिए एक कड़ा नियम बनाया है। इस नियम के तहत अब उज्जवला कनेक्शन के उपभोक्ताओं को साल में एक बार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना होगा। नहीं तो उज्जवला कनेक्शन उपभोक्ताओं को बड़ा नुकसान होगा। इनकी सब्सिडी रुक जाएगी। पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्रालय ने तेल कंपनियों को एक आदेश जारी कर इसे अनिवार्य रूप से लागू करने का निर्देश जारी किया है।