Rajasthan SI Exam 2021 : अब फिर आया ‘ज़बरदस्त’ मोड़- RPSC को ‘झटका’! जानें राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला?

राजस्थान की सबसे चर्चित और कानूनी दांवपेचों में फंसी सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती-2021 को लेकर आज यानी 20 मई 2026 को राजस्थान हाईकोर्ट से एक ऐसा ऐतिहासिक आदेश आया है, जिसने इस परीक्षा की पूरी स्क्रिप्ट को एक नया मोड़ दे दिया है। आरपीएससी (RPSC) जो अब तक केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा में बैठने की अनुमति दे रहा था जिन्होंने साल 2021 की मुख्य परीक्षा के दोनों पेपर दिए थे, उसे कोर्ट ने कड़ा सबक सिखाया है।