सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व की रैंकिंग में नंबर 1 आया राजस्थान, CM भजनलाल ने दी बधाई

डब्ल्यूएचओ द्वारा राजस्थान को दिया गया 'वर्ल्ड नो टोबैको डे अवॉर्ड 2026' यह साबित करता है कि अगर प्रशासनिक नीतियां सही दिशा में हों और उन्हें जनता का भरपूर सहयोग मिले, तो वैश्विक स्तर पर किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। राजस्थान ने दिखा दिया है कि वह केवल अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए ही नहीं, बल्कि एक स्वस्थ, जागरूक और व्यसन-मुक्त समाज के निर्माण में भी दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। अब जरूरत इस बात की है कि इस नंबर-1 की रैंकिंग को बरकरार रखते हुए प्रदेश के हर एक नागरिक को पूरी तरह से नशामुक्त बनाने की दिशा में काम जारी रखा जाए।