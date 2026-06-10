जयपुर में 15 साल की छात्रा की मौत मामले में नया मोड़, बलात्कार की आशंका के संकेत, 13वीं मंजिल से चश्मा बरामद

Suspicious Death Of Minor Student: जयपुर के अपार्टमेंट में 15 वर्षीय छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सामने आए कुछ चिकित्सकीय निष्कर्षों ने मामले को और गंभीर बना दिया है। रिपोर्ट में हाइमन फटा हुआ होने, निजी अंगों में सफेद स्राव तथा लालिमा और सूजन जैसी स्थितियों का उल्लेख किया गया है। चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि ये संकेत हालिया शोषण की संभावना की ओर इशारा कर सकते हैं। ऐसे में अब जांच एजेंसियों के सामने ये पता लगाने की बड़ी चुनौती है कि आखिर किशोरी के साथ उस रात क्या हुआ था।