Jaipur Crime : छात्रा मौत मामले में नया मोड़, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, आरोपी हिरासत में

परिजन ने आरोप लगाया कि एक युवक ने इंस्टाग्राम के माध्यम से छात्रा से दोस्ती की थी और कुछ समय से उसे परेशान कर रहा था। उनका आरोप है कि युवक खुद को एक एमएलए का रिश्तेदार बताता था। परिवार के अनुसार पांच से सात दिन पहले छात्रा उससे बातचीत बंद कर दी थी। इसके बाद युवक ने उसे धमकाते हुए कहा था कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परिजन का आरोप है कि पुलिस इस पहलू को गंभीरता से नहीं ले रही और मामले को हत्या की बजाय आत्महत्या की दिशा में मोड़ने का प्रयास कर रही है।