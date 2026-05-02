Rajasthan Crime: पति की मौत के बाद अंतिम संस्कार की चल रही थी तैयारी, तभी हुआ पत्नी की खौफनाक साजिश का खुलासा

Kota Murder Case: कोटा। राजस्थान में कोटा के आरकेपुरम क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर पति की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना का खुलासा उस समय हुआ, जब अंतिम संस्कार के दौरान मृतक के पिता को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने अंतिम संस्कार रुकवाकर शव को कब्जे में ले लिया। पत्नी को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि दो आरोपी फरार हैं। पुलिस अब फरार आरोपियों की तलाश के लिए जगह-जगह छापेमारी कर रही है।