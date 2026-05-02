Kota Mandi Bhav : सोयाबीन व लहसुन तेज

Kota Mandi
भामाशाह कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को विभिन्न कृषि जिंसों की आवक लगभग 150000 कट्टे की रही। सोयाबीन 50 रुपए तेज रहा। लहसुन लगभग 11000 कट्टे की आवक रही। लहसुन 2500 से 15500 रुपए रहा। लहसुन एवरेज 500 तेज रहा। किराना बाजार में खाद़य तेलों में िस्थरता रही।
|जिंस
|न्यूनतम भाव (₹)
|अधिकतम भाव (₹)
|गेहूं (नया मिल लस्टर)
|2470
|2500
|गेहूं (एवरेज टुकड़ी)
|2500
|2550
|गेहूं (बेस्ट टुकड़ी)
|2550
|2670
|धान सुगंधा
|2800
|3601
|धान (1509)
|3400
|3800
|धान (1847)
|3200
|4001
|धान (1718-1885)
|4000
|4400
|धान (पूसा-1)
|3000
|4000
|धान (1401-1886)
|4100
|4250
|धान दागी
|1500
|3600
|सोयाबीन
|5000
|6250
|सोयाबीन बीज क्वालिटी
|6000
|6300
|सरसों
|6400
|6801
|अलसी
|8000
|9050
|ज्वार शंकर
|1700
|2300
|ज्वार सफेद
|2800
|5000
|बाजरा
|1800
|2050
|मक्का लाल
|1400
|1850
|मक्का सफेद
|1600
|2200
|जौ नया
|2100
|2450
|तिल्ली
|7000
|8500
|मैथी नई
|5800
|6750
|धनिया बादामी
|11000
|11400
|धनिया ईगल
|11500
|12300
|धनिया रंगदार
|13000
|15000
|मूंग
|6000
|7400
|उड़द
|4500
|7600
|चना देशी
|4800
|5250
|चना नया
|5100
|5150
|चना पेप्सी
|5100
|5251
|चना डंकी पुराना
|4000
|4600
|चना काबुली
|5500
|6700
|तेल
|भाव (₹)
|सोया रिफाइंड फॉर्च्यून
|2670
|चंबल
|2635
|सदाबहार
|2510
|लोकल रिफाइंड
|2370
|दीप ज्योति
|2535
|सरसों स्वास्तिक
|2580
|अलसी तेल
|2510
|प्रकार
|भाव (₹)
|ट्रक
|3270
|कोटा स्वास्तिक
|2850
|सोना सिक्का
|3190
|कटारिया गोल्ड
|2860
|ब्रांड
|भाव (₹)
|स्कूटर
|2060
|अशोका
|2690
|जिंस
|भाव
|चीनी
|4250 – 4290 ₹/क्विंटल
|बासमती चावल
|8500 – 9500 ₹/क्विंटल
|मूंग दाल
|9000 – 9500 ₹/क्विंटल
|मोगर
|10000 – 10500 ₹/क्विंटल
|चना दाल
|6600 – 6800 ₹/क्विंटल
|तुअर दाल
|10000 – 13000 ₹/क्विंटल
|ब्रांड
|भाव (₹)
|मिल्क फूड
|9150
|कोटा फ्रेश
|8800
|पारस
|9200
|नोवा
|9150
|अमूल
|9700
|मधुसूदन
|9380
|परम
|9320
|धातु
|भाव
|चांदी
|2,42,500 ₹/किग्रा
|सोना (जेवराती)
|1,51,800 ₹/10 ग्राम
|सोना (शुद्ध)
|1,52,600 ₹/10 ग्राम
|कैरेट
|भाव (₹/10 ग्राम)
|24K (99.5)
|1,52,200
|22K
|1,40,926
|20K
|1,32,348
|18K
|1,21,760
|14K
|1,07,183
