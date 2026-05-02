2 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Kota Mandi Bhav : सोयाबीन व लहसुन तेज

लहसुन लगभग 11000 कट्टे की आवक रही। लहसुन 2500 से 15500 रुपए रहा। लहसुन एवरेज 500 तेज रहा। किराना बाजार में खाद़य तेलों में िस्थरता रही।

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Shailendra Tiwari

May 02, 2026

Kota Mandi

भामाशाह कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को विभिन्न कृषि जिंसों की आवक लगभग 150000 कट्टे की रही। सोयाबीन 50 रुपए तेज रहा। लहसुन लगभग 11000 कट्टे की आवक रही। लहसुन 2500 से 15500 रुपए रहा। लहसुन एवरेज 500 तेज रहा। किराना बाजार में खाद़य तेलों में िस्थरता रही।

कृषि जिंस मंडी भाव (प्रति क्विंटल)

जिंसन्यूनतम भाव (₹)अधिकतम भाव (₹)
गेहूं (नया मिल लस्टर)24702500
गेहूं (एवरेज टुकड़ी)25002550
गेहूं (बेस्ट टुकड़ी)25502670
धान सुगंधा28003601
धान (1509)34003800
धान (1847)32004001
धान (1718-1885)40004400
धान (पूसा-1)30004000
धान (1401-1886)41004250
धान दागी15003600
सोयाबीन50006250
सोयाबीन बीज क्वालिटी60006300
सरसों64006801
अलसी80009050
ज्वार शंकर17002300
ज्वार सफेद28005000
बाजरा18002050
मक्का लाल14001850
मक्का सफेद16002200
जौ नया21002450
तिल्ली70008500
मैथी नई58006750
धनिया बादामी1100011400
धनिया ईगल1150012300
धनिया रंगदार1300015000
मूंग60007400
उड़द45007600
चना देशी48005250
चना नया51005150
चना पेप्सी51005251
चना डंकी पुराना40004600
चना काबुली55006700

खाद्य तेल (15 किलो प्रति टिन)

तेलभाव (₹)
सोया रिफाइंड फॉर्च्यून2670
चंबल2635
सदाबहार2510
लोकल रिफाइंड2370
दीप ज्योति2535
सरसों स्वास्तिक2580
अलसी तेल2510

मूंगफली (प्रति टिन)

प्रकारभाव (₹)
ट्रक3270
कोटा स्वास्तिक2850
सोना सिक्का3190
कटारिया गोल्ड2860

वनस्पति घी (प्रति टिन)

ब्रांडभाव (₹)
स्कूटर2060
अशोका2690

अन्य वस्तुएं

जिंसभाव
चीनी4250 – 4290 ₹/क्विंटल
बासमती चावल8500 – 9500 ₹/क्विंटल
मूंग दाल9000 – 9500 ₹/क्विंटल
मोगर10000 – 10500 ₹/क्विंटल
चना दाल6600 – 6800 ₹/क्विंटल
तुअर दाल10000 – 13000 ₹/क्विंटल

देसी घी (प्रति टिन)

ब्रांडभाव (₹)
मिल्क फूड9150
कोटा फ्रेश8800
पारस9200
नोवा9150
अमूल9700
मधुसूदन9380
परम9320

सर्राफा बाजार

धातुभाव
चांदी2,42,500 ₹/किग्रा
सोना (जेवराती)1,51,800 ₹/10 ग्राम
सोना (शुद्ध)1,52,600 ₹/10 ग्राम

गोल्ड कैरेट भाव

कैरेटभाव (₹/10 ग्राम)
24K (99.5)1,52,200
22K1,40,926
20K1,32,348
18K1,21,760
14K1,07,183

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

कोटा

शहर की खबरें:

Published on:

02 May 2026 12:49 am

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Gold Price Today, Silver Price Today, Gold Silver Price, Gold Rate Today, Silver Rate Today, Gold Price Fall, Silver Price Drop, Bullion Market India, Gold Price per 10 Gram, Silver Price per Kg, Gold Silver Market, Precious Metal Prices, Gold Silver Rate India, Gold Silver Price Today India, Bullion Price Update
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.