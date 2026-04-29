Rajasthan crime news: बेटी से छेड़छाड़ का विरोध पड़ा भारी: शिकायत करने गए पिता की पीट-पीटकर हत्या की

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संबंधित थाने के एसएचओ के अनुसार 22 अप्रैल को ही रिपोर्ट दर्ज कर ली गई थी और आरोपियों की तलाश के लिए टीमें लगाई गई हैं। उसमें अन्य अन्य धाराएं भी जोड़ी जा रही हैं। मामला संवेदनशील है, इस कारण गांव में कुछ जाब्ता भी तैनात किया गया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा और कानून.व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।