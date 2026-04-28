बाड़े में लगाई आग, 6 मवेशी झुलसे और लाखों का अनाज राख

पीड़िता गल्लो देवी ने पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया कि विवाद की शुरुआत 20 अप्रैल से हुई थी। आरोपी अनिल मीना ने घर के पास शराब की बोतल फेंककर जानबूझकर झगड़ा शुरू किया। जब परिवार ने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने पीड़िता के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, पीड़िता ने आरोप लगाया कि रविवार रात को भी आरोपी ने उनके घर पर पत्थर और कांच की बोतलें फेंकी थीं।