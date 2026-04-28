गोविंदगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर धोखा: प्रशासन की सख्ती, 2 क्लीनिक सील, एक को नोटिस

तहसीलदार आर.के. यादव और मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉ. अमरजीत गुर्जर के नेतृत्व में गठित टीम ने गोपनीय सूचनाओं के आधार पर नयाणा और सैदमपुर में छापेमारी की। नयाणा स्थित 'साकिर क्लीनिक' पर टीम ने पाया कि संचालक बिना डिग्री के बच्चों का इलाज कर रहा था और मरीजों को ग्लूकोज की बोतलें चढ़ाई जा रही थीं। मौके की गंभीरता को देखते हुए टीम ने कड़ी फटकार लगाई और संचालक को नोटिस थमाया। इसी क्रम में सैदमपुर गांव में दो क्लीनिकों पर छापा मारा गया। प्रशासन की आहट पाते ही आरोपी संचालक क्लीनिक छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने तुरंत प्रभाव से दोनों दुकानों को सील कर दिया।