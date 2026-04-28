दिल दहला देने वाली वारदात: मां ने ही ली अपनी 4 साल की बच्ची की जान, पुलिस ने किया गिरफ्तार

राजगढ़ थाने में मामला दर्ज कराया है कि वह अपने भाई नीरज व संतोष के साथ एक ही मकान में रहता है। रिपोर्ट में उसने आरोप लगाया कि उसके छोटे भाई संतोष की पत्नी शीला सैनी ने अपनी बेटी गरिमा की गला दबाकर हत्या की है।