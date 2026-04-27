अलवर में शातिर चोरों का कारनामा: मिनटों में कर ले गए कार चोरी, CCTV में कैद हुई वारदात

फुटेज में दिखाई दे रहा है कि रात करीब 3:20 बजे एक स्विफ्ट डिजायर कार में सवार होकर बदमाश वहां पहुंचे। चोरों ने बड़ी ही सफाई से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। डॉक्टर के अनुसार उनकी कार पुश-बटन से स्टार्ट होती है, बावजूद इसके चोरों ने पहले कार की डिग्गी की तरफ से अंदर प्रवेश किया और फिर कुछ ही मिनटों के भीतर गाड़ी को स्टार्ट कर रफूचक्कर हो गए। फुटेज में चोरों को नमन होटल की ओर जाते हुए देखा गया है। डॉक्टर का कहना है कि यह चोरी दर्शाती है कि चोर अब हाईटेक सिस्टम को भी फेल करने में सक्षम हो चुके हैं, जो कि शहर के आम वाहन मालिकों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है।