27 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

अलवर में शातिर चोरों का कारनामा: मिनटों में कर ले गए कार चोरी, CCTV में कैद हुई वारदात

अलवर शहर में वाहन चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब वे सुरक्षा के आधुनिक और हाईटेक फीचर्स को भी चुनौती देने लगे हैं।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Apr 27, 2026

अलवर शहर में वाहन चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब वे सुरक्षा के आधुनिक और हाईटेक फीचर्स को भी चुनौती देने लगे हैं। एनईबी थाना क्षेत्र के सुभाष नगर में एक निजी अस्पताल के डॉक्टर की 'क्रेटा' कार चोरी होने का मामला सामने आया है। हैरान करने वाली बात यह है कि चोरों ने पुश-बटन स्टार्ट तकनीक वाली इस कार को महज कुछ ही मिनटों में अनलॉक कर स्टार्ट कर लिया, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है।

क्या है पूरा मामला?

पीड़ित डॉक्टर सत्येंद्र मित्तल के अनुसार वह शनिवार रात अपनी ड्यूटी खत्म कर घर लौटे थे। उन्होंने अपनी कार एनईबी हाउसिंग बोर्ड स्थित सुभाष नगर के मकान संख्या 245 के बाहर सुरक्षित पार्क की थी। रविवार सुबह जब वे घर से बाहर निकले, तो उन्हें कार अपनी जगह पर नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने घर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें पूरी वारदात कैद थी।

वाहन मालिकों के लिए बढ़ी चिंता

फुटेज में दिखाई दे रहा है कि रात करीब 3:20 बजे एक स्विफ्ट डिजायर कार में सवार होकर बदमाश वहां पहुंचे। चोरों ने बड़ी ही सफाई से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। डॉक्टर के अनुसार उनकी कार पुश-बटन से स्टार्ट होती है, बावजूद इसके चोरों ने पहले कार की डिग्गी की तरफ से अंदर प्रवेश किया और फिर कुछ ही मिनटों के भीतर गाड़ी को स्टार्ट कर रफूचक्कर हो गए। फुटेज में चोरों को नमन होटल की ओर जाते हुए देखा गया है। डॉक्टर का कहना है कि यह चोरी दर्शाती है कि चोर अब हाईटेक सिस्टम को भी फेल करने में सक्षम हो चुके हैं, जो कि शहर के आम वाहन मालिकों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है।

पुलिस खंगाल रही फुटेज
डॉक्टर की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने आसपास के इलाके के सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस टीम अब इस बात का पता लगा रही है कि चोरों ने किस तकनीक का उपयोग करके इतनी सुरक्षित कार को पल भर में स्टार्ट कर लिया। फिलहाल पुलिस ने बस स्टैंड, प्रमुख रास्तों और संदिग्ध ठिकानों के साथ फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश तेज कर दी है। शहर में लगातार हो रही इस तरह की वारदातों ने वाहन स्वामियों की नींद उड़ा दी है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

27 Apr 2026 03:17 pm

Published on:

27 Apr 2026 03:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर में शातिर चोरों का कारनामा: मिनटों में कर ले गए कार चोरी, CCTV में कैद हुई वारदात

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan : IAS बेटे ने सोशल मीडिया पर दिखाई रील, तो रिटायर्ड पिता ने खेतों में उगा दी शिमला मिर्च, मिल चुके कई पुरस्कार

Kaduram Alwar farmer
अलवर

अलवर में गर्मी का कहर: आज से बदला स्कूलों का समय, जारी रहेगी तपिश 

अलवर

‘गो सम्मान दिवस’ पर दिखा जनसैलाब, गाय को ‘राष्ट्रमाता’ घोषित करने की मांग

अलवर

सरिस्का के आसपास खनन पर बड़ी कार्रवाई: 1 से 10 किमी दायरे की 22 खानें बंद होने के कगार पर

अलवर

अलवर: रोडवेज बस में सफर के दौरान महिला का बैग हुआ पार, लाखों के गहने ले उड़े चोर

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.