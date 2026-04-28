राजगढ़-बांदीकुई मेगा हाईवे पर हादसा: स्कूल वैन पलटी, 11 बच्चों समेत 13 घायल

इस हादसे में घायल होने वालों में गौरांश पुत्र यश पटवा, पुनीत पुत्र सोनू परेवा, पुनीत पुत्र जसमीत, छवि पुत्री महेश गुप्ता, अंशु पुत्र जीतेन्द्र शर्मा, राजेश यादव पुत्र कंवर पाल, सक्षम पुत्र जीतेन्द्र शर्मा, अक्षिता पुत्री हरफूल मीना, कुश शर्मा पुत्र राजेन्द्र शर्मा, विशाल पुत्र राजकुमार गुप्ता, तन्मय पुत्र महेश शर्मा, अध्यापिका मनप्रीत पत्नी जसमीत कौर और चालक विश्राम गुर्जर पुत्र रामजीलाल शामिल हैं। फिलहाल सभी बच्चे अपने परिजनों के साथ सुरक्षित घर पहुंच चुके हैं। इस घटना ने एक बार फिर हाईवे पर स्कूली वाहनों की तेज रफ्तार और सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।