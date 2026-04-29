अलवर में मौसम ने बदली करवट, कहीं रिमझिम बारिश तो कहीं गिरे ओले

राजस्थान के अलवर जिले में पिछले कई दिनों से पड़ रही चिलचिलाती धूप और उमस से परेशान लोगों के लिए बुधवार की सुबह अच्छी रही। सुबह तड़के से ही आसमान में काले बादलों ने डेरा डाल लिया और ठंडी हवाएं चलने लगीं। मौसम के इस अचानक आए बदलाव से न केवल पारे में गिरावट दर्ज की गई, बल्कि धूल भरी आंधी और बारिश ने शहर से लेकर गांव तक फिजा बदल दी।