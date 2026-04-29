Alwar: तेज रफ्तार कार का कहर: मालाखेड़ा हादसे में दो की मौत, अस्पताल पहुंचे टीकाराम जूली 

मालाखेड़ा थाना अधिकारी हरदयाल सिंह यादव ने बताया कि हादसा उस वक्त हुआ जब अलवर की तरफ से आ रही एक कार काफी तेज रफ्तार में थी। सबसे पहले इस बेकाबू कार ने हल्दीना बाईपास पर एक बाइक को जोरदार टक्कर मारी, जिससे बाइक पर सवार दो लोग सड़क पर गिरकर लहूलुहान हो गए। हादसा यहीं नहीं रुका; कार की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि ड्राइवर उस पर काबू नहीं पा सका और कार सड़क किनारे अपनी बाइक के पास खड़े अन्य लोगों में जा घुसी। इस दूसरी टक्कर में तीन और लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।