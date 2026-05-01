राजस्थान में जनगणना आज से शुरू: घर बैठे खुद भी भर सकेंगे अपनी जानकारी, जानें किन सवालों के देने होंगे जवाब

मकान की बनावट: दीवार, छत और फर्श में किस सामग्री (सीमेंट, पत्थर, ईंट या मिट्टी) का उपयोग हुआ है।

सुविधाएं: घर में पीने के पानी का स्रोत क्या है, बिजली का कनेक्शन है या नहीं, और शौचालय व स्नानघर की स्थिति क्या है।

रसोई और ईंधन: एलपीजी/पीएनजी कनेक्शन और खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले मुख्य ईंधन की जानकारी।

डिजिटल और वाहन: घर में रेडियो, टीवी, लैपटॉप, इंटरनेट, मोबाइल फोन, साइकिल या कार जैसे साधनों की उपलब्धता।

परिवार की जानकारी: मुखिया का नाम, जेंडर, जाति वर्ग, सदस्यों की संख्या और मुख्य रूप से खाया जाने वाला अनाज।