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राजस्थान में दर्दनाक हादसा, दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस-वे पर चलती कार बनी आग का गोला, 5 लोग जिंदा जले

Car fire Accident Alwar: राजस्थान के अलवर जिले में दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस-वे पर देर रात बड़ा हादसा हो गया। चलती कार में आग लगने से 5 लोग जिंदा जल गए।

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अलवर

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Anil Prajapat

Apr 30, 2026

Delhi Mumbai Expressway accident

दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस-वे पर आग का गोला बनी चलती कार। फोटो: पत्रिका

अलवर/लक्ष्मणगढ़। राजस्थान के अलवर जिले में दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस-वे पर देर रात बड़ा हादसा हो गया। चलती कार में आग लगने से 5 लोग जिंदा जल गए और कार चालक गम्भीर रुप से झुलस गया। गंभीर घायल को उपचार के लिए अलवर के जिला अस्पताल रैफर किया गया है।

डीएसपी कैलाश जिंदल ने बताया कि दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस-वे पर बुधवार-गुरुवार की मध्यरात्रि थाना क्षेत्र मौजपुर के समीप पिलर नम्बर 115/300 पर दिल्ली से कोटा की ओर जा रही एक कार में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने पूरी कार को चपेट में ले लिया। कार में सवार लोगों को सम्भलने का मौका ही नही मिला और पूरी कार चंद मिनटों में आग का गोला बन गई।

तीन महिला, एक बच्ची सहित 5 लोग जिंदा जले

हादसे में कार सवार एमपी के श्योपुर निवासी तीन महिला, एक बच्ची व एक पुरुष सहित पांच जने जिंदा जल गए। वहीं, कार चालक एमपी के श्योपुर निवासी विनोद कुमार मेहर ने बड़ी मुश्किल से कार से कूद कर अपनी जान बचाई। हादसें में कार चालक विनोद कुमार मेहर 80 प्रतिशत झुलस गया।

3 दमकलों की मदद से आग पर काबू पाया

वही, स्थानीय लोगों की सूचना पर एनएचएआई पेट्रोलिंग टीम व एम्बुलेंस मौके पर पहुंचे। हादसे की सूचना मिलते ही गश्त कर रही लक्ष्मणगढ पुलिस थाने का जाप्ता व एसएचओ नेकीराम मौके पर पहुचे और दमकल को भी सूचना दी। मौके पर पहुंची 3 दमकलों ने आग पर काबू पाया। लेकिन, इससे पहले ही कार कबाड़ में तब्दील हो गई। कर दिया। कुछ ही देर में ही डीएसपी कैलाश जिंदल भी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली।

एसपी सुधीर चौधरी ने लिया घटनास्थल का जायजा

हादसे में 80 प्रतिशत झुलसे कार चालक को ईलाज के लिए पिनान के सीएचसी में भिजवाया। जहां से उसे गंभीर हालत में अलवर रैफर कर दिया। कार चालक का अलवर के सामान्य अस्पताल में उपचार जारी है। सूचना मिलते ही एसपी सुधीर चौधरी भी मौके पर पहुचे और हादसे की जानकारी लेकर पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस हादसे में झुलसे लोगों की पहचान के प्रयास में जुटी हुई है।

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Updated on:

30 Apr 2026 09:55 am

Published on:

30 Apr 2026 07:33 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / राजस्थान में दर्दनाक हादसा, दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस-वे पर चलती कार बनी आग का गोला, 5 लोग जिंदा जले

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