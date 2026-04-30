राजस्थान में दर्दनाक हादसा, दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस-वे पर चलती कार बनी आग का गोला, 5 लोग जिंदा जले

वही, स्थानीय लोगों की सूचना पर एनएचएआई पेट्रोलिंग टीम व एम्बुलेंस मौके पर पहुंचे। हादसे की सूचना मिलते ही गश्त कर रही लक्ष्मणगढ पुलिस थाने का जाप्ता व एसएचओ नेकीराम मौके पर पहुचे और दमकल को भी सूचना दी। मौके पर पहुंची 3 दमकलों ने आग पर काबू पाया। लेकिन, इससे पहले ही कार कबाड़ में तब्दील हो गई। कर दिया। कुछ ही देर में ही डीएसपी कैलाश जिंदल भी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली।