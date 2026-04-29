राजस्थान में यहां बन रहा 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे, कलक्टर ने किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए निर्देश

परियोजना के तहत 7 प्रमुख जंक्शन, 3 फ्लाईओवर, 50 अंडरपास और 125 लेवल क्रॉसिंग का निर्माण किया जा रहा है। हर 20 किलोमीटर पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाए जाएंगे, जबकि ग्रामीणों और किसानों की सुविधा के लिए 1 से 2 किलोमीटर के अंतराल पर अंडरपास तैयार किए जा रहे हैं। इस मार्ग पर ट्रैक्टर, तीन पहिया और दोपहिया वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। यह एक्सप्रेस-वे कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा और अलवर जिले की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। साथ ही, इसके जरिए दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से सीधा जुड़ाव होने से क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।