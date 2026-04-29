Jhunjhunu : सड़क पर पुलिसकर्मी का ड्रामा, राहगीरों के सामने हाथ जोड़कर पैर छूता नजर आया, रोडवेज बस से बाल-बाल बचा

स्थानीय लोगों और राहगीरों का कहना है कि पुलिसकर्मी नशे में था, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कुछ लोगों और पुलिसकर्मी के बीच इस दौरान कहासुनी भी हुई। मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल है और लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। वहीं, पुलिस लाइन के आरआई राजकुमार पूनियां ने बताया कि निर्मल पुलिस लाइन में तैनात है, लेकिन इस तरह के किसी वीडियो की उन्हें जानकारी नहीं है। फिलहाल पूरे घटनाक्रम को लेकर स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार किया जा रहा है और जांच के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी।