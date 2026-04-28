Alwar: 6 हजार रुपए में बिकती है चोरी की बाइक, सबसे बड़े खरीदार शराब तस्कर, पुलिस ने 2 आरोपियों को दबोचा

शक होने पर सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि बाइक चोरी की है। उसके पास 15 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई। इसी तरह आरोपी मोनू सिंह उर्फ मोली पुत्र जगतार सिंह (20) निवासी सांखला, थाना बगड़ तिराया को भी पकड़ा गया। उसने भी बाइक चोरी की बताई। बाद में पूछताछ का दायरा बढ़ाया गया, जिसमें एक-एक कर चोरी के कई मामलों का खुलासा होता चला गया।