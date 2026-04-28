‘दोनों टांगे कांग्रेस में हैं और रहेंगी’: पायलट पर BJP के ‘बहुरूपिया’ तंज का गहलोत ने दिया करारा जवाब

वहीं, इसके जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उनकी दोनों टांगे कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में रहेंगी। अब उनको भटके आएंगे जो पहले हमारे लोगों को गुमराह करके मानेसर ले गए थे। सचिन पायलट को अनुभव हो गया है, इस प्रकार की गलती करने के क्या अंजाम होते हैं। इसलिए अब वो समझ गए हैं और संभल गए हैं।