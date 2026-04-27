सचिन पायलट के गढ़ में सेंध लगा रही BJP? नितिन नवीन का राजस्थान दौरा बेहद खास, क्या है भाजपा का ‘सीक्रेट प्लान’

युवा मोर्चा की बाइक रैली और महिला मोर्चा का स्वागत कार्यक्रम यह दिखाने के लिए है कि पार्टी का हर विंग सक्रिय मोड में है। प्रदेश कार्यालय में होने वाली बैठक में सरकार (मुख्यमंत्री) और संगठन (राष्ट्रीय अध्यक्ष) के बीच बेहतर तालमेल बिठाने पर चर्चा होगी, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ संगठन के जरिए अंतिम छोर तक पहुंचे।